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  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
  • Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn

Body Groomer 7000 Series2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem

BG7475/15

4.4
| (120) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn
Het unieke dubbelzijdige systeem laat u moeiteloos afwisselen tussen scheren en trimmen zonder compromissen aan huidcomfort. Dankzij de 2D-technologie met flexibele scheerhoofden past het apparaat zich aan de rondingen van uw lichaam aan om zelfs de lastigste haartjes te pakken.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor een nauwkeurige, huidveilige ontharing van het hele lichaam

Complete, veelzijdige ontharing van het lichaam en de bikinilijn

  • Triple Protect-scheersysteem

  • Flexibel 2D-scheerhoofd

  • Huidvriendelijke trimmesjes

  • Gladde resultaten

  • 100% douchebestendig

Systeem met twee scheerhoofden voor een glad of stijlvol resultaat

Systeem met twee scheerhoofden voor een glad of stijlvol resultaat

Het innovatieve systeem met twee scheerhoofden zorgt voor een glad resultaat en een zachte en verfriste huid, of een nauwkeurig getrimde look die perfect bij uw unieke stijl past. Deze groomer biedt alle mogelijkheden die u maar wenst.

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.

Het scheerhoofd past zich aan de vormen van uw lichaam aan

Het scheerhoofd past zich aan de vormen van uw lichaam aan

Dankzij de speciale technologie volgt het flexibele 2D-scheerhoofd de vormen van uw lichaam en worden zelfs de meest hardnekkige haartjes meegepakt.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

120

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

15/10/2025

Nederland

Nederland

Scheert glad, ook op je intieme delen.

Nu een paar weken in gebruik en heel erg fijn product. Je moet soms wel wat vaker over dezelfde plek gaan, maar het wordt wel echt glad. Goed te gebruiken voor je intieme delen. Ik kan probleemloos over mijn geslachtsdeel scheren zonder wondjes te veroorzaken. Ook oksels is geen probleem. Ik heb geen rughaar, dus dat kan ik niet testen, maar de houder heb ik er wel even opgekrikt om te zien hoe deze in de hand ligt en of ik makkelijk plekken op mijn rug kan bereiken. Dat lukt wel, maar denk wel dat het nog steeds een gehannes is omdat je er geen goed zicht op hebt als je niet beschikt over twee spiegels. Het is een dure aankoop, maar tot nu toe nog geen spijt van gehad. Het tasje had net iets groter gemogen. Het aanzetstuk voor je rug past er net niet goed in en is een klein beetje proppen. Ook mis ik een stopcontact plug. Ontzettend jammer dat dit tegenwoordig wegbezuinigd wordt onder het motto van milieuvriendelijk. Verder vind ik het wel gewoon 5 sterren waard, want het gaat mij immers om de prestaties van het product.

Voordelen

Scheert glad, op intieme delen te gebruiken, veel opzetstukken waardoor variatie mogelijk

Nadelen

Tasje net te klein, geen stopcontact plug meegeleverd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem

25/09/2025

Nederland

Nederland

Nice smooth and comfortable shave/trim!

The dual heads are super cool! Allows for a close shav in the armpits but also an even trim on my chest. Beast in the bathroom!

Voordelen

comfort and versatility of trim and shaving

Nadelen

nothing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-scheerhoofd en dubbelzijdig trim-en scheersysteem

21/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

Aan te bevelen

Zacht voor de huid, genoeg hulpstukken, goede prijs/kwaliteit. Geluidsproductie iets hoger dan het PHILIPS scheerapparaat, maar dat komt waarschijnlijk door het mes systeem

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Flexibel 2D-scheerhoofd en trim- en scheersysteem

Date of Use 2026-05-25

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 7000 Series BG7485/30 Flexibel 2D-scheerhoofd en trim- en scheersysteem

Date of Use 2026-05-25

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt

  2. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop