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Triple Protect-scheersysteem
Gladde resultaten
Inklapbare achterbevestiging
Tweerichtingstrimkammen
100% douchebestendig
Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.
Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.
Onze nieuw ontworpen inklapbare achterbevestiging biedt een ergonomischere ervaring en zorgt ervoor dat u elke plek op uw lichaam aanzienlijk gemakkelijker bereikt. Het apparaat heeft verschillende instellingen voor een comfortabele scheerbeurt van alle kanten.
4.2
van 5
632
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
bol z
06/06/2026
Nederland
Geverifieerde koper
mooie body Groomer
is heel goed scheert ook glad en ook zo soepel over je lichaam ik ben blij met mij aankoop ik heb deze bij bol.com gekocht ik ben tevreden mee
Voordelen
prijs goede kwaliteit
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-04-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Date of Use 2026-04-23
Momtaz
21/11/2025
Nederland
Geverifieerde koper
The best bodygroom
Perfect, best body groom I've ever had, it gives me what I wanted and never let me down.
Voordelen
100
Nadelen
0
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Fredje666
23/01/2025
Nederland
Top apparaat !
Normaal ben ik niet zo van het review schrijven, maar dit apparaat verdiend toch echt 5 sterren. Ik heb deze 5 serie al eens eerder gekocht en daarna verschillende andere merken uitgeprobeerd maar het werd iedere keer een bloederige boel. Ben dus gelukkig weer terug bij het vertrouwde apparaat. Het scheren gaat gewoon snel en zonder snijwonden. Kan geen enkel ander apparaat aan tippen !
Voordelen
Snel scheren zonder snijwonden
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop