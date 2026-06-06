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  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid

Body Groomer 5000 SeriesMet Triple Protect-scheersysteem

BG5475/15

4.2
| (632) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
Scheer uw hele lichaam glad en zacht, zelfs de intieme gedeelten, zonder in te leveren op huidcomfort. De 3 lengtestanden bieden veelzijdigheid en de achterbevestiging helpt bij moeilijk bereikbare plaatsen.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor nette en huidvriendelijke resultaten over het hele lichaam

Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid

  • Triple Protect-scheersysteem

  • Gladde resultaten

  • Inklapbare achterbevestiging

  • Tweerichtingstrimkammen

  • 100% douchebestendig

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.

Zacht en glad scheren tot een lengte van 0,2 mm

Zacht en glad scheren tot een lengte van 0,2 mm

Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.

Voor gemakkelijker bereik van moeilijk bereikbare plaatsen

Voor gemakkelijker bereik van moeilijk bereikbare plaatsen

Onze nieuw ontworpen inklapbare achterbevestiging biedt een ergonomischere ervaring en zorgt ervoor dat u elke plek op uw lichaam aanzienlijk gemakkelijker bereikt. Het apparaat heeft verschillende instellingen voor een comfortabele scheerbeurt van alle kanten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

632

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

06/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

mooie body Groomer

is heel goed scheert ook glad en ook zo soepel over je lichaam ik ben blij met mij aankoop ik heb deze bij bol.com gekocht ik ben tevreden mee

Voordelen

prijs goede kwaliteit

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-04-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-04-23

21/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

The best bodygroom

Perfect, best body groom I've ever had, it gives me what I wanted and never let me down.

Voordelen

100

Nadelen

0

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

23/01/2025

Nederland

Nederland

Top apparaat !

Normaal ben ik niet zo van het review schrijven, maar dit apparaat verdiend toch echt 5 sterren. Ik heb deze 5 serie al eens eerder gekocht en daarna verschillende andere merken uitgeprobeerd maar het werd iedere keer een bloederige boel. Ben dus gelukkig weer terug bij het vertrouwde apparaat. Het scheren gaat gewoon snel en zonder snijwonden. Kan geen enkel ander apparaat aan tippen !

Voordelen

Snel scheren zonder snijwonden

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt

  2. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop