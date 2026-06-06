Ik heb deze handige groomer getest. Deze zou iedereen in huis moeten hebben! Hij scheert moeiteloos alle haartjes weg op de gewenste lengte. Ligt goed in de hand waardoor je makkelijk op alle plaatsen van je lichaam kan scheren. Zowel voor het scheren van je benen als voor intieme delen is deze groomer een toppertje! Alle haartjes op gewenste lengte door de bijgeleverde kammetjes. Is makkelijk te reinigen. Door het verlengstuk kan je makkelijk de rug scheren voor mensen met erg behaarde rug is dit een uniek machientje. Onder de douche is het scheren wat moeilijker, maar hij is wel waterdicht. Hij laadt snel op en je kan bijna je hele lichaam in 1x doen met een volle batterij. Ik ben zeer tevreden!