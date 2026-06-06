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Alle series

  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
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  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
  • Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

Bodygroom Series 5000Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

BG5020/13

4.2
| (632) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig
De series 5000 is ontworpen om haar te verwijderen met optimaal huidcomfort, zelfs op lastig bereikbare plaatsen, zoals de rug. U kunt scheren met het huidvriendelijke scheerapparaat met contourvolgende 2D-technologie of trimmen met de meegeleverde trimkammen van 3, 5 of 7 mm.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

2D-contourvolgend met huidbeschermingstechnologie

Nauwkeurig lichaamshaar trimmen, zelfs onder de riem veilig

  • 3 opzetbare trimkammen: 3-5-7 mm

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Opzetstuk voor rug

Voor het hele lichaam

Voor het hele lichaam

Verwijder gemakkelijk en comfortabel haar op de borst, buik, rug, schouders, oksels, armen, schaamstreek en benen.

Opzetstuk voor de rug

Opzetstuk voor de rug

Speciaal ontwikkeld voor het scheren en trimmen van de rug.

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Veilig en comfortabel scheren op uw gevoelige huid

Het scheerhoofd is voorzien van gepatenteerde afgeronde uiteinden en een hypoallergeen scheerblad om uw huid tijdens het scheren te beschermen tegen sneetjes en wondjes.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

632

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

06/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

mooie body Groomer

is heel goed scheert ook glad en ook zo soepel over je lichaam ik ben blij met mij aankoop ik heb deze bij bol.com gekocht ik ben tevreden mee

Voordelen

prijs goede kwaliteit

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-04-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Met Triple Protect-scheersysteem

Date of Use 2026-04-23

21/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

The best bodygroom

Perfect, best body groom I've ever had, it gives me what I wanted and never let me down.

Voordelen

100

Nadelen

0

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

23/01/2025

Nederland

Nederland

Top apparaat !

Normaal ben ik niet zo van het review schrijven, maar dit apparaat verdiend toch echt 5 sterren. Ik heb deze 5 serie al eens eerder gekocht en daarna verschillende andere merken uitgeprobeerd maar het werd iedere keer een bloederige boel. Ben dus gelukkig weer terug bij het vertrouwde apparaat. Het scheren gaat gewoon snel en zonder snijwonden. Kan geen enkel ander apparaat aan tippen !

Voordelen

Snel scheren zonder snijwonden

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 