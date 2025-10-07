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Triple Protect-scheersysteem
Gladde resultaten
Tweerichtingstrimkammen
100% douchebestendig
Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.
Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.
Met een op 2 of 3 mm instelbare lengte trimmen de tweerichtingskammen in elke richting voor moeiteloze ontharing op het hele lichaam, zelfs in de intieme zones.
4.1
van 5
742
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Evert Jan
07/10/2025
Nederland
very smooth, top product!
Top product! close results on the skin. Going slow and steady gave me the results I wanted
Voordelen
close shave on the body, comfy
Nadelen
not much
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Met Triple Protect-scheersysteem
Binky1961
23/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Super boddygroomer
Dit is voor mij 1 van de best werkende bodygroomer was vervanging van het zelfde merk
Voordelen
Werkt super goed alles prima
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3007/01 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Blue Jo
04/02/2022
Nederland
Werkt super
Het is een gemakkelijk, compacte tondeuse en met scheerblad voor de hele korte haarjes
Voordelen
Compact, oplaadbaar, scheerblad
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 3000 BG3010/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
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