Deze cd speler is een geweldig apparaat. Geluid is uitstekend en de bediening eenvoudig en praktisch geplaatste knoppen. Uitermate geschikt voor het afspelen van mijn luisterboeken en muziek cd's. Het apparaat is ook modern en kan alle cd soorten aan en je kunt er een usb stick in gebruiken en dat werkt allemaal prima en snel. MP 3 tags geeft hij niet weer maar dat vind ik niet zo'n probleem, maar dat is het enige minpuntje dat ik heb kunnen ontdekken. Het apparaat ziet er ook erg mooi uit en voelt ook degelijk aan. Het is een duur model maar dat zeker zijn geld waard is.