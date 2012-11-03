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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ382/12

3.9

| (10) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Overal en altijd muziek

Wilt u zonder hoofdtelefoon genieten van de muziekcollectie op uw draagbare muziekspeler? Sluit de speler gewoon aan via de USB Direct-aansluiting van het Philips CD-soundmachine om al uw digitale muziek rechtstreeks via de krachtige luidsprekers te horen.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • Compact ontwerp

  • USB

Lijn-in-verbinding voor uw draagbare muziekspeler

Met de lijn-in-verbinding voor MP3-spelers kunt u MP3-inhoud rechtstreeks weergeven op uw audiosysteem. Sluit de draagbare MP3-speler gewoon aan op het audiosysteem via de ingebouwde lijn-in-aansluiting en geniet van een ultieme geluidskwaliteit terwijl u uw favoriete muziek afspeelt op uw draagbare MP3-speler.

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW (AM)-stereotuner

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

10

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine

21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine

08/11/2012

Nederland

Nederland

No Nonsense apparaat, werkt prima

Handig apparaat, goed radio-ontvangst. Handige usb aansluiting aan de voorkant. USB-erin en het werkt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ382 CD-soundmachine

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