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  • Overal en altijd muziek

CD-soundmachine

AZ215B/12

4.4
| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.
Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • Zwart

  • 3W

  • Digitale afstemming

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
1

16/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Makkelijk en eenvoudige bediening

Jammer dat er geen knop aanwezig is voor openen van cd speler

Voordelen

Goed geluid

Nadelen

Zie knop boven.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215B CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215B CD-soundmachine

29/06/2023

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Produto pequeno. Qualidade grande.

Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro

Voordelen

Som limpo e sem distorção

Nadelen

Falta ligação multimédia USB vs bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215B Leitor de CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215B Leitor de CD

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215B CD Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ215B CD Soundmachine

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