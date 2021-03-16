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Zwart
3W
Digitale afstemming
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.
4.4
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Radio123
16/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Makkelijk en eenvoudige bediening
Jammer dat er geen knop aanwezig is voor openen van cd speler
Voordelen
Goed geluid
Nadelen
Zie knop boven.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215B CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215B CD-soundmachine
29/06/2023
Portugal
Geverifieerde koper
Produto pequeno. Qualidade grande.
Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro
Voordelen
Som limpo e sem distorção
Nadelen
Falta ligação multimédia USB vs bluetooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215B Leitor de CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215B Leitor de CD
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215B CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215B CD Soundmachine