Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.
Zilver
FM/MW (AM)-stereotuner
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
4.1
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Marga1506
23/06/2013
Nederland
Een zeer goed product voor de prijs!
Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine
Tomcla777
10/09/2012
Nederland
Ik ben zeer tevreden met deze radio, een echte hollandse degelijkheid.
De radio voldoet echt aan de verwachtingen en is van een degelijke Philips kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine
michael
02/10/2011
United Kingdom
Brilliance at hand
The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ102S CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ102S CD Soundmachine