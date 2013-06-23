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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ102S/12

4.1

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • Zilver

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

FM/MW (AM)-stereotuner

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2

23/06/2013

Nederland

Nederland

Een zeer goed product voor de prijs!

Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine

10/09/2012

Nederland

Nederland

Ik ben zeer tevreden met deze radio, een echte hollandse degelijkheid.

De radio voldoet echt aan de verwachtingen en is van een degelijke Philips kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ102S CD-soundmachine

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Brilliance at hand

The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ102S CD Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ102S CD Soundmachine

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