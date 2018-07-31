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Niet meer leverbaar
AJ7010/12
Word wakker met
Deze stijlvolle Philips-klokradio is een echte blikvanger waarmee u zich nooit hoeft te verslapen. Met de ingebouwde radio en natuurgeluiden bepaalt u zelf hoe u het liefst wakker wordt en dankzij de temperatuursensor weet u altijd de binnen- en buitentemperatuur.
Temperatuur binnens- en buitenshuis
Digitale FM/MW-tuner
Tweevoudig alarm
Wekfunctie voor weekdagen en weekend
U hoeft niet langer naar buiten om te weten hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft u de meest actuele beschikbare temperatuur. Dankzij de slimme temperatuursensor wordt op elk moment de buitentemperatuur weergegeven.
Ontspannen of in slaap vallen met rustgevende geluiden op de achtergrond. De Philips-klokradio bevat een aantal vooraf geïnstalleerde, ontspannende muzieknummers. U kunt kiezen uit het geluid van een regenbui, ruisende golven, spamuziek en nog veel meer om in alle rust van te genieten.
Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdagen en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdagen van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.
3.4
van 5
72
Reviews & awards
Eddie57
31/07/2018
Nederland
buitensensor stuk
Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Radjeshb
03/12/2015
Nederland
De Perfecte klokradio !
[Employee of philipsglobal] We hebben deze digitale klokradio al een geruime tijd en we kunnen deze niet meer missen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
SyJa
13/02/2015
Nederland
Zeer goed met veel functies
Na eerst de reviews hier te hebben gelezen, toch aangeschaft (ondanks diverse negatieve beoordelingen) En wat ik al vermoede bleek waar te zijn, vele beoordelingen zijn gebaseerd op een foutieve keuze van de koper. Mijn inziens hadden deze mensen beter een simpele 10 euro wekkerradio moeten kopen.Deze Phillips wekker radio heeft vele functies en heeft dus ook iets meer tijd nodig voor je alles weet te vinden. Maar eenmaal bekend met de werking, kost je misschien een uurtje, weet je dat je een top apparaat in huis hebt. De wek tijden zijn makkelijk in te stellen via de knoppen boven op het apparaat, display is goed en door gekozen witte cijfers op zwarte ondergrond rustgevend en niet storend, ik persoonlijk vind de laagste en middelste stand genoeg. het geluid is voor een wekker radio zeer goed voor een radio van deze kwaliteit. De ontvangst is ook redelijk tot goed, ondanks het snoertje als antenne.De vele voorkeurszenders zijn makkelijk als je de radio veel gebruikt, zelf gebruik ik ze niet, de zender waar ik mee gewekt wil worden zoek ik handmatig op. De knoppen op de achterkant zijn (zoals ik eerder vermelde) even wennen, maar als je eenmaal weet waar betreffende knop zit, is de werking hier ook niet te moeilijk van. Je kan de diverse wek geluiden op volume instellen, en je word niet wakker als ineens je wekker begint te schellen, maar het geluid komt langzaam op, voor het hele huis van de wekker wakker is heb jij je alarm al uitgezet of op de snooze knop gedrukt. Deze snooze button is goed te vinden in het midden bovenop het apparaat, de 2de wek tijd is ook erg makkelijk, en het instellen van week/weekend/door de weeks is makkelijk, ikzelf heb er weinig aan omdat ik een cyclus van ploegen van 2 om 2 om 2 heb. Ik heb nog geen echte minpunten gevonden, al zou ik als ik het toestel nu uit zou brengen Wifi een must vinden. Dat het toestel niet radiografisch gestuurd is maakt niks uit, via de backup batterij ben je ondanks stroomstoringen altijd up to date, misschien zelfs beter dan radiografisch want na een stroom onderbreking staat alles meteen weer op tijd, tevens zal je wekker afgaan bij een langdurige stroomuitval, hier zorgt de batterij voor. Enige wat je te doen staat is bij begin zomer/wintertijd even op de daarvoor bestemde knop te drukken en je wekker staat weer op tijd. Ik lees veel problemen met de temperatuur sensor, deze werkt bij mij perfect, de sensor hangt op zeker 3 meter met een muur er tussen en is altijd in verbinding. Volgens mij is de zuiverheid van meters redelijk tot goed, ik merk geen grote verschillen met bijvoorbeeld mijn thermostaat van de verwarming. Ik ben erg tevreden over deze wekkerradio, ondanks dat ik veel functies niet of nauwelijks gebruik. Conclusie, wil je een prachtig ontworpen wekker die echt heel mooi is, met veel extra functies dan is deze PHILIPS AJ7010/12 een must, de prijs mag iets hoger zijn, maar zeker zijn geld waard.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7010 Klokradio met digitale tuner