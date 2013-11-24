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Niet meer leverbaar
AJ5350D/12
Word wakker met uw favoriete muziek
Begin de dag opgewekt met deze Philips-klokradio. Een uitgangsvermogen van 10 W RMS zorgt voor geweldig geluid, terwijl u met de gratis Philips-app prettiger wakker wordt en naar de radio luistert. Dock gewoon uw iPod/iPhone om van alle hits te genieten, zelfs als deze nog in het hoesje zit.
Met apps
Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.0
van 5
3
Reviews & awards
SirWolfen
24/11/2013
Deutschland
Toller Radiowecker mit gut erkennbarem Display und 2 Weckzeiten
Ich habe den Radiowecker jetzt schon über ein Jahr. Er funktioniert nach wie vor einwandfrei. Besonders nützlich finde ich die zwei Weckzeiten, die direkt über eine jeweilige Taste auswählbar sind. Die Zeiten lassen sich auch gut und schnell einstellen. Klanglich erfüllt er vollständig meine Erwartungen in einen Radiowecker. Positiv finde ich auch, dass das Netzteil nicht im Gerät ist. Es ist ein Steckernetzteil welches man weit vom Kopf entfernt in die Steckdose stecken kann. Was ich mir als Verbesserung wünschen würde, wäre die automatische Zeiteinstellung mittels DCF Signal. Das sollte heutzutage Standard sein. So entsteht eine leichte Abweichung der Zeit (1-2 min.) im Laufe von ein paar Monaten. Nicht schlimm, könnte aber besser gehen. Es wäre auch schön wenn sich die Zeit alternativ mit der Zeit des iPhone synchronisieren würde. Denn dieses hat ja auch immer die genaue Zeit über das Internet bekommt. Ansonsten habe ich nichts auszusetzen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5350D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5350D Radiowecker für iPod/iPhone
Bowling1957
12/04/2013
Deutschland
Kombination aus Radiowecker und Ladestation ist gut gelungen
Erfüllt in vollem Umfang seinen Zweck und passt gut zu meinem Zimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5350D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ5350D Radiowecker für iPod/iPhone
valfred
23/07/2013
France
L'alarme ne fonctionne pas
Ce n'est pas si simple. Autant la programmation est aisée, avec ou sans l'application Home Studio. Autant je ne vous dis pas ma surprise quand au moment de me réveiller..... il m'a laissé dormir. En fait, il allume bien l'iphone, mais on dirait qu'il n'y a pas accès, pour monter le son par exemple. Le déverrouillage de l'iphone n'est pas contrôlé, donc, maintenant, je mets l'alarme sur la radio.... Un comble à ce prix
Deze review is gemaakt voor AJ5350D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Deze review is gemaakt voor AJ5350D Radio-réveil pour iPod/iPhone