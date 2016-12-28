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  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Productfoto voorkant
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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJ3200/12

2.1

| (64) Reviews & awards

Begin uw dag met de FM-radio en een opgeladen smartphone

Met de klokradio AJ3200 van Philips laadt u uw iPhone of Android-telefoon op terwijl u slaapt. Plaats uw telefoon in de flexibele houder en word wakker met uw favoriete radiozender en een volledig opgeladen telefoon.

Bekijk alle voordelen

Begin uw dag met de FM-radio en een opgeladen smartphone

  • Universeel oplaadbaar

  • Digitale FM-tuner

  • Dubbel alarm

  • Back-up voor tijd en alarm

Universele oplaadstations en rommelvrij kabelbeheer

Universele oplaadstations en rommelvrij kabelbeheer

Nooit meer rommelige kabels op uw nachtkastje. Deze klokradio wordt geleverd met drie verwisselbare houders voor het opladen van uw iPhone, Android- of andere smartphone. Gebruik een Apple Lightning- of een 30-pins oplaadsnoer met de juiste houder voor uw iPhone en/of de meegeleverde micro-USB-houder voor Android- en andere smartphones. Plaats uw smartphone zodra de kabel en de houder zijn aangesloten en start onmiddellijk met opladen. De kabels worden keurig verborgen.

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Alarmherhaling met snoozetijd

Alarmherhaling met snoozetijd

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.1

van 5

64

Reviews & awards

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio

Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio

12/08/2016

France

France

Geverifieerde koper

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3200 Radio-réveil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3200 Radio-réveil

02/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Goede wekkerradio met groot scherm

Helaas, mijn nieuwe GSM laden lukt niet meer, geen USB-C aansluiting mogelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3200 Klokradio

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