ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van enkel product
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto

Xenon LongerLifeXenon-garantie

85415SYC1

3.8

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar. Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich de komende 7 jaar veilig.

Bekijk alle voordelen

Breid in drie eenvoudige stappen uw garantie uit van 4 naar 7 jaar

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

  • Type lamp: D1S

  • 85 V, 35W

  • Aantal lampen: 1

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
1

11/02/2020

Sverige

Sverige

Geverifieerde koper

Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor

Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.

Voordelen

Bra ljus, trygg garanti

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Datum gebruik 2020-01-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Datum gebruik 2020-01-11

13/02/2017

Suomi

Suomi

100% samanlainen kuin alkuperäinen

Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu

16/01/2017

Sverige

Sverige

Geverifieerde koper

Sämre än originalet som lyst 150 000 km.

Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen