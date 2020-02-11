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Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar. Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich de komende 7 jaar veilig.
Type lamp: D1S
85 V, 35W
Aantal lampen: 1
Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.
Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.
UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.
3.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Bosmart
11/02/2020
Sverige
Geverifieerde koper
Bra ljus, lång garanti känns bra på dyra lampor
Bra garanti känns som kvalité stämpel för xenon lamporna.
Voordelen
Bra ljus, trygg garanti
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Datum gebruik 2020-01-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Datum gebruik 2020-01-11
Mika76
13/02/2017
Suomi
100% samanlainen kuin alkuperäinen
Täysin samanlainen (merkkiä lukuunottamatta) kuin alkuperäinen 12 vuotta vanha polttimo. Valokuvio pysyi ennallaan, ei säätötarvetta. Vaihdoin Skoda Octaviaan, helppo homma, vaikka ohjekirjassa sanottiinkin ettei voi itse vaihtaa.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-polttimon takuu
Ante1938
16/01/2017
Sverige
Geverifieerde koper
Sämre än originalet som lyst 150 000 km.
Nya Philips lampan lyser sämre än motsvarande på andra sidan fastän den lyst 150 000 km. Jag tog kontakt med er men eftersom ni vill att jag ska bevisa att er lampa lyser sämre så lade jag ner det. Jag köper en philipslampa till och sätter på andra sidan så lyser de lika. Jag förstår absolut ert sätt att resonera i frågan, men ett tips är att ni tonar ner lysförmågan på er produkt. Man förväntar sig ett fantastiskt ljus när man läser på förpackningen men blir besviken då det lyser sämre än den gamla lampan. Nåväl, jag har redan glömt det här så det är ingen stor grej för mig och jag kommer köpa philipsprodukter i även i fortsättningen. Vänligen Andreas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon LongerLife 85415SYC1 Xenon-garanti