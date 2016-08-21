Mooi design, makkelijke installatie en voortreffelijk beeld. De instellingen zijn goed bereikbaar via het menu en kunnen geheel naar eigen wens makkelik ingesteld worden. Het geluid is ook fantastisch. Heb lange tijd getwijfeld tussen Samsung,LG en deze TV en in de winkels bekeken. Maar ben blij dat ik toch voor deze Philips gekozen heb. Over de duurzaamheid kan ik nog niets zeggen maar met mijn goede ervaring van vorige Philips TV's maak ik mij hier weinig zorgen om. Klein punt van kritiek is dat je zelf de handleiding moet downloaden en uitprinten want dat is toch makkelijk als je gaat instellen, tevens had er voor dat geld ook wel nog een goede HDMI kabel bij mogen zitten.