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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
49PUK7100/12
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
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Wat kan ik doen als een app in een TV van Philips niet werkt?
Wat te doen als de TV vast loopt of opnieuw op blijft starten (reboot en freeze)?
Wat te doen als het LED-lampje op de TV knippert in een herhalend patroon?
Wat te doen als de televisie niet kan worden ingeschakeld?
Wat te doen als Smart TV niet toegankelijk is?
Wat te doen als de TV niet reageert op de infrarood afstandsbediening?
Waarom is de YouTube app niet langer functioneel?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-S-signaal]
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-C-signaal]
Hoe het model-/productnummer van de TV te vinden?
Wat te doen als er een probleem met een of meer zenders optreedt? [DVB-T-signaal]
Hoe kan de software van de Philips-TV worden bijgewerkt via USB?
Hoe de TV met internet te verbinden?
Wat moet u doen als het bericht "Philips-server niet gevonden wordt" verschijnt?
Wat te doen als er moeilijkheden zijn bij het het maken van een draadloze verbinding?
Hoe een progarmma op te nemen op een harde schijf?
Software update - via TV menu
Hoe apps te streamen naar de Android TV met Google Cast?
Hoe de Google Play Store op een Android TV te gebruiken?
(VIDEO) Hoe cast je app content naar je Philips TV met Google Cast
(VIDEO) Hoe verbind je je Philips TV met WIFI
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