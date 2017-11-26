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Niet meer leverbaar
49PUK7100/12
Ultraslanke 4K UHD LED-TV met Android
Ultrasnelle Quad Core-verwerkingskracht in een zeer slank model: de UHD-TV uit de 7100-serie met Android is net zo snel als hij er uitziet. Dankzij het elegante zilveren frame, de klemstandaard en Ambilight wordt uw kijkervaring nog intenser
123 cm (49")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)
DVB-T/C/S/S2
Ultra HD-TV heeft 4 keer de resolutie van een conventionele Full HD-TV. Met meer dan acht miljoen pixels en onze unieke Ultra Resolutie-upscalingtechnologie, zien de beelden er beter uit, ongeacht de originele content. Geniet van verbeterde scherpte, een grotere diepteweergave, superieur contrast, vloeiende, natuurlijke bewegingen en perfecte details.
Uw woning is meer dan een huis, dus waarom geen TV kiezen die ook warm en uitnodigend is? De unieke Ambilight-technologie van Philips maakt uw scherm breder en uw kijkervaring meeslepender door aan beide kanten van de TV een extra brede gloed op de muur uit te stralen. Kleur, actie en spanning spatten van het scherm uw kamer in, voor een buitengewone kijkervaring.
De schoonheid van 4K Ultra HD-TV is te vinden in het genot van elk detail. De Philips Pixel Precise Ultra HD Engine converteert elk invoerbeeld naar verbluffende UHD-resolutie. Geniet van vloeiende maar scherpe bewegende beelden en uitzonderlijk contrast. Ontdek dieper zwart, witter wit, levendige kleuren en natuurlijke huidtinten, altijd en bij elke bron.
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3.1
van 5
327
Reviews & awards
JohanDeHaan
26/11/2017
Nederland
Schitterend beeld
Super design, echt fantastische tv. Na alle honderd updates gedaan te hebben in het jaar dat ik de tv heb, doet deze het fantastisch. Loopt echt maar een keer per kwartaal vast.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series 55PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series 55PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Kelvintje
04/11/2017
Nederland
Motion blur
Heb je last van motion blur...bij snel bewegende beeldeniet vage vervaging. Kies dan game mode en stel de scherpte tot 8...super beeld en je hebt nergens meer last van!! Geweldige tv super blij met de aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Migie
12/05/2016
Nederland
geweldig
Ik heb de televisie nu al ongeveer een maand en geniet er met volle teugen van werk geweldig samen met mijn andere apparaten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 series 43PUK7100 Ultraslanke 4K UHD-TV met Android™
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.