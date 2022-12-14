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Niet meer leverbaar
39PHS6707/12
Past overal en ziet er altijd mooi uit.
Bent u op zoek naar de beste TV voor een kleiner appartement of een kleinere kamer? Deze 39 inch Philips-TV ziet er op iedere plek goed uit. Philips Android TV staat voor scherp beeld en helder geluid, en is gewoon een slimme keuze.
98 cm (39")
Dolby Atmos-geluid
Android TV
Geniet van alles waar u naar kijkt met een HD-LED-TV van Philips. De beeldverwerkingsengine van de TV optimaliseert de beeldkwaliteit en levert scherpe beelden, rijke kleuren en vloeiende bewegingen. Voor een levendige kijkervaring, elke keer weer.
Verhoog de dramatiek, waar u ook naar kijkt. Deze Philips Android TV kan gebruikt worden met SoundBars die compatibel zijn met Dolby Atmos, die zowel diepte als hoogte reproduceren. U ervaart een virtueel, driedimensionaal Surround Sound overal om u heen.
Uw Philips Android TV biedt u de content die u wilt, wanneer u maar wilt. U kunt het startscherm aanpassen zodat het uw favoriete apps weergeeft. Zo kunt u eenvoudig uw lievelingsfilms en -programma's bekijken of verdergaan waar u was gebleven.
3.3
van 5
6
Reviews & awards
Macher179
14/12/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Das TV-Gerät hat ein sehr gutes Bild und Ton.
Das Gerät hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Voordelen
Guter Fernseher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Datum gebruik 2022-11-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Datum gebruik 2022-11-14
Isolano
26/11/2022
Italia
Philips 6700 39 pollici
Buon rapporto qualità prezzo. Chi si accontenta gode.
Voordelen
Tutto ok
Nadelen
Nulla
Deze review is gemaakt voor LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Datum gebruik 2022-10-26
Deze review is gemaakt voor LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Datum gebruik 2022-10-26
Ilg.ing
19/12/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Bild wie immer Klasse- aber der Ton fällt deutlich
Was Bild und technische Ausstattung betrifft, lässt dieser Fernseher keine Wünsche offen. Der große Mangel an diesem ist der Ton. Leider klingt dieser sehr blechern. Auch fehlen notwendige Einstellungen um diesenMangel zu be beheben. Vor allem die vorgefertigten Presets bieten keine Lösung. Für dieses Problem. Bitte bei einem Firmware Update lösen!
Voordelen
Bild und Aisstattung
Nadelen
Ton
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Datum gebruik 2022-11-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 39PHS6707 HD LED Android TV
Datum gebruik 2022-11-19
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
Disney+-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney en zijn verwante bedrijven. Disney+ is beschikbaar in bepaalde talen en landen.
Google Assistant is beschikbaar op Philips Android TV’s met Android O (8) of een hogere versie van het besturingssysteem. Google Assistant is beschikbaar in bepaalde talen en landen.
Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com