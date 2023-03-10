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Niet meer leverbaar
12258XV+S2
Ga voor X-treme prestaties
Philips X-tremeVision-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij meer helderheid en een superieure lichtbundel. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.
Type lamp: H1
Verpakking van 2
12 V, 55W
Meer licht
Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige lamp.
Met een combinatie van meer zicht en een hogere kleurtemperatuur biedt Philips X-tremeVision een zeer goede lichtstraal in het aanbod van halogeenlampen.
Philips X-tremeVision-koplampen zijn gemaakt voor uitstekende prestaties en produceren tot 130% meer helderheid zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. Met een levensduur van maximaal 450 uur* gaat Philips X-tremeVision aanzienlijk langer mee dan oplossingen van de concurrent in de categorie lampen met meer licht. (*H4 en H7, getest op een standaardvoltage van 13,2 V).
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur