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Niet meer leverbaar

X-tremeVisionkoplamp auto

12342XV+S2

3.8

| (296) Reviews & awards

Ga voor X-treme prestaties

Philips X-tremeVision-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij meer helderheid en een superieure lichtbundel. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.

Bekijk alle voordelen

Tot 130% helderder licht

Ga voor X-treme prestaties

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 60/55W

  • Meer licht

Witter licht voor prettiger en veiliger rijden

Het heldere witte licht (tot 3500 K) is witter dan het licht van standaard koplampen. De gepatenteerde Gradient Coating Technology™ van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en comfort.

Langdurige veiligheid, zodat u beter ziet en beter zichtbaar bent

Langdurige veiligheid, zodat u beter ziet en beter zichtbaar bent

Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige lamp.

Lichtstraal van goede kwaliteit en met uitstekende prestaties

Met een combinatie van meer zicht en een hogere kleurtemperatuur biedt Philips X-tremeVision een zeer goede lichtstraal in het aanbod van halogeenlampen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

296

Reviews & awards

10/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Voordelen

scherp en helder licht

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht

Datum gebruik 2023-02-10

20/02/2017

Nederland

Nederland

Echt veel licht!

Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto

29/01/2016

Nederland

Nederland

Lange levensduur

Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur

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