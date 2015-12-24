Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
32PHK4100/12
Slim LED-TV
De juiste TV voor vandaag en morgen: de slanke LED-TV met Digital Crystal Clear uit de Philips 4100-serie. Ervaar levendige beelden, helder geluid en alle functies die u nodig hebt, zoals handige extra USB- en HDMI-poorten.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/C/S/S2
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Een televisie met moderne, verfijnde lijnen verdient een standaard die boven de gewone uitstijgt. Daarom maakten de ontwerpers bij Philips-TV deze unieke open standaard, die perfect in uw interieur past.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete soap, het nieuws wilt zien of met vrienden een video wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
3.5
van 5
15
Reviews & awards
ROIN11
24/12/2015
Nederland
GOEIE TV EN GOEIE PRIJS
MOOI TV VOOR SLAAPKAMER kinderkamer keuken 2e tv erbij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV
Bertrand
11/08/2015
België
Geverifieerde koper
Scherp beeld en realistische kleuren.
Ik vind mijn tv fantastisch. Gemakkelijke bediening, mooi design, mooie kleuren en wat meer is, er is een USB poort aanwezig waardoor je via een externe schijf of stick naar je films kan kijken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV
Rudo55
24/08/2015
Deutschland
HD Hammer
Habe den Fernseher Tagelang mit anderen Geräten verglichen,ein Gerät das auch eine Idee billiger war kam in die engerer Wahl.Ich erkannte aber eine rotschwäche wo ich dachte alles nur Einstellungssache.Nach lagen hin und her mit der Fernbedienung erreichte ich aber keine Besserung.Ob mit Sättigung, Kontrast oder Farbtemperatur usw.ich nehme an alle Fernseher zeigten ein Bild über Bluray also hochwertige Bilder.Die Gesamtbrillianz und Schärfe stimmte meines Erachtens nur bei Phi....also mein Urteil stand fest,auch wenn ich später erkennen musste das die Ersteinstellung nicht ganz so einfach war !!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.