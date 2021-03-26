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Niet meer leverbaar
328P6VUBREB/00
P Line
32 (80 cm / 31,5" diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. Sluit gewoon uw notebook en deze monitor aan met één USB-C-kabel om met een hoge resolutie te bekijken en supersnel gegevens over te brengen. Uw notebook wordt ook nog eens tegelijkertijd van stroom voorzien en opgeladen.
Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.
Deze monitor heeft een ingebouwde USB-C-aansluiting die apparaten van stroom kan voorzien. Met intelligent en flexibel energiebeheer kunt u uw compatibele* notebook nu rechtstreeks vanaf de monitor van stroom voorzien of opladen met één enkele USB-C-kabel.
3.4
van 5
14
Reviews & awards
derdaauslalo
26/03/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Der Bildschirm hat ein tolles Bild
Problemloser Anschluss an Notebook und PC. Sehr einfache Einrichtung, vielfältige Einstellmöglichkeiten bei der Ansicht (.Z.B Office, Fotos, etc.)
Nadelen
Lieferzeit war länger als erwartet, aber noch im Rahmen (drei Wochen etwa)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
TheWhiteWater
09/01/2026
United Kingdom
Type C Docking Station Built in + Bright Screen
I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic
Voordelen
Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen
Nadelen
Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Alooo86
07/03/2024
Sverige
Super högkvalitet skärm!!
Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!
Voordelen
funktioner
Nadelen
inget
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Helderheid (normaal): 400 cd/m²
BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976
Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.