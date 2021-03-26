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Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met USB-C-dock

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Reviews & awards
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Deze Philips Brilliance-monitor met USB-C-dock vermindert kabelwirwar. Geniet van heldere 4K UHD-beelden, maak veilig verbinding met intranet en laad uw notebook op — allemaal tegelijkertijd met één enkele USB-C-kabel.
Bekijk alle voordelen

met USB-C-monitor met dock

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  • P Line

  • 32 (80 cm / 31,5" diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ingebouwd USB-C-basisstation

Ingebouwd USB-C-basisstation

Dit Philips-scherm heeft een ingebouwd USB type-C-basisstation met stroomvoorziening. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. Maak het uzelf gemakkelijker door al uw randapparatuur zoals toetsenbord, muis en uw RJ-45-ethernetkabel op het basisstation van de monitor aan te sluiten. Sluit gewoon uw notebook en deze monitor aan met één USB-C-kabel om met een hoge resolutie te bekijken en supersnel gegevens over te brengen. Uw notebook wordt ook nog eens tegelijkertijd van stroom voorzien en opgeladen.

Sluit uw notebook aan met één USB-C-kabel

Sluit uw notebook aan met één USB-C-kabel

Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.

Voorzie een compatibel notebook van stroom en laad deze op via de monitor

Deze monitor heeft een ingebouwde USB-C-aansluiting die apparaten van stroom kan voorzien. Met intelligent en flexibel energiebeheer kunt u uw compatibele* notebook nu rechtstreeks vanaf de monitor van stroom voorzien of opladen met één enkele USB-C-kabel.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

14

Reviews & awards

26/03/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Der Bildschirm hat ein tolles Bild

Problemloser Anschluss an Notebook und PC. Sehr einfache Einrichtung, vielfältige Einstellmöglichkeiten bei der Ansicht (.Z.B Office, Fotos, etc.)

Nadelen

Lieferzeit war länger als erwartet, aber noch im Rahmen (drei Wochen etwa)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Voordelen

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Nadelen

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Voordelen

funktioner

Nadelen

inget

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Deze review is gemaakt voor Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

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Voorwaarden

  1. Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen

  2. Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

  3. Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  5. Helderheid (normaal): 400 cd/m²

  6. BT. 709 / DCI-P3-dekking op basis van CIE1976

  7. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  8. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  9. Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976

  10. Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.

  11. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  12. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.