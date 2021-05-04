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Niet meer leverbaar

Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.2

| (59) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

Ga helemaal op in uw werk met Philips gebogen monitors. De 32 inch gebogen E line-monitor biedt een echt meeslepende ervaring met Full HD-beeldkwaliteit. Ultra Wide-Color-technologie biedt kleuren die uw beelden echt tot leven brengen!

Bekijk alle voordelen

Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot

  • E Line

  • 32 (80 cm / 31,5" diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

DisplayPort-aansluiting voor het beste beeld

DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.

Vloeiende gameplay met AMD FreeSync™-technologie

Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

59

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

04/05/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

deze monitor voldoet geheel aan mijn verwachtingen

Allereerst de beeld kwaliteit , nou dit mag ik wel zeggen zeer subliem , scherp , mooie kleuren en ook extra groot, weer groter als k gewend was

Voordelen

beeld kwaliteit is zeer scherp en mooie kleuren, geluid is ook heel goed , en instellen is gewoon gemakkelijk

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-04-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-04-04

17/02/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super scherm

Is een mooie vorm gegeven scherm, past in het interieur. Zeer goed beeld. helder goed aanpasbaar.

Voordelen

mooi scherm qua uiterlijk

Nadelen

geluidskwaliteit is slecht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-01-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-01-17

25/02/2020

België

België

Geverifieerde koper

Mooi product

Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.

Voordelen

Mooie kleuren, mooi beeld.

Nadelen

Aan/uit toets achteraan het scherm

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-01-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2020-01-25

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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.