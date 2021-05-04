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Niet meer leverbaar
Prachtige kleuren, ultiem kijkgenot
Ga helemaal op in uw werk met Philips gebogen monitors. De 32 inch gebogen E line-monitor biedt een echt meeslepende ervaring met Full HD-beeldkwaliteit. Ultra Wide-Color-technologie biedt kleuren die uw beelden echt tot leven brengen!
E Line
32 (80 cm / 31,5" diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.
Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die keuze niet meer te maken. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met AMD FreeSync™-technologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.
4.2
van 5
59
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
claasen49
04/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
deze monitor voldoet geheel aan mijn verwachtingen
Allereerst de beeld kwaliteit , nou dit mag ik wel zeggen zeer subliem , scherp , mooie kleuren en ook extra groot, weer groter als k gewend was
Voordelen
beeld kwaliteit is zeer scherp en mooie kleuren, geluid is ook heel goed , en instellen is gewoon gemakkelijk
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-04-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-04-04
Wielrennen
17/02/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Super scherm
Is een mooie vorm gegeven scherm, past in het interieur. Zeer goed beeld. helder goed aanpasbaar.
Voordelen
mooi scherm qua uiterlijk
Nadelen
geluidskwaliteit is slecht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-01-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2019-01-17
Ultra Wide-Color
25/02/2020
België
Geverifieerde koper
Mooi product
Gemakkelijk te installeren, groot scherm, kleinzoon gebruikt de pc als spelcomputer.
Voordelen
Mooie kleuren, mooi beeld.
Nadelen
Aan/uit toets achteraan het scherm
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-01-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QJAB LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Datum gebruik 2020-01-25
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.