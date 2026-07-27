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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
68,5 cm (27 inch)
2560 x 1440 (Quad HD)
Tijdens het spelen van de meest intense en actiegerichte games biedt de Philips Evnia een overklokbare vernieuwingsfrequentie van 260 Hz voor een ultrasoepele game-ervaring zonder vertragingen. Vooral voor snelle games zoals FPS en racegames profiteert u van superieure beweging en heldere beelden. Ook ervaart u een diepere onderdompeling en het gevoel dat u zich in de game bevindt.
Vertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het resultaat op het scherm zien. Minimale vertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht naar de monitor. Hierdoor verloopt het spelen van twitch-gevoelige videogames een stuk beter, wat vooral van belang is voor wie snelle, competitieve games speelt.
Het Philips-scherm met 0,3 ms Smart MBR voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte en levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. Snelle actie en dramatische overgangen worden vloeiend weergegeven. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.
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Recensies
De maximale resolutie is alleen geschikt voor DP-input.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Adobe RGB en DCI-P3-dekking op basis van CIE1976, sRGB-gebied op basis van CIE1931, NTSC-gebied op basis van CIE1976.
Schermkleuren: 10-bits kan worden bereikt met DP bij 200 Hz met QHD-resolutie
De overklokfunctie verhoogt de standaard vernieuwingsfrequentie, maar hieraan zijn risico's verbonden. Als de schermweergave niet normaal is na een herstart, schakelt u de overklokinstelling uit in het schermmenu van de monitor.
Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamefunctie niet gebruikt.
Deze monitor is duurzaam: de voetjes van de standaard zijn gemaakt van 35% gerecycled plastic en het chassis van de monitor is gemaakt van 85% gerecyclede kunststoffen.
Stark Shadow Boost kan niet geactiveerd worden terwijl Low Input Lag is ingeschakeld.
De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.