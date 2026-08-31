Lage inputlag vermindert de tijdsvertraging tussen apparaten en de monitor

Invoervertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het zien van het resultaat op het scherm. Een lage invoervertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht via uw apparaten en de weergave ervan op de monitor. Dit verbetert met name de ervaring bij videogames waarin snelle reflexen cruciaal zijn, wat vooral belangrijk is voor spelers van snelle, competitieve games.