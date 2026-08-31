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27M2N3501PA/00
Verbreed uw gamehorizon
Met deze 27-inch snelle IPS-monitor gamet u met scherp beeld. Dankzij de overklokbare vernieuwingsfrequentie van 260 Hz en Smart MBR van 0,3 ms zijn de visuals helder en geniet je van een fantastische allround game-ervaring.
Evnia 3000
68,5 cm (27 inch)
2560 x 1440 (Quad HD)
Tijdens het spelen van de meest intense, meeslepende actiegerichte games biedt Philips Evnia een overklokbare vernieuwingsfrequentie van 260 Hz, voor een uiterst vloeiende game-ervaring zonder vertraging. Vooral bij snelle games zoals FPS- en racegames zorgt dit voor superieure bewegingsweergave en visuele helderheid. U gaat volledig op in de game en beleeft deze alsof u er zelf bij bent.
Invoervertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het zien van het resultaat op het scherm. Een lage invoervertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht via uw apparaten en de weergave ervan op de monitor. Dit verbetert met name de ervaring bij videogames waarin snelle reflexen cruciaal zijn, wat vooral belangrijk is voor spelers van snelle, competitieve games.
Het Philips-scherm met 0.3 ms Smart MBR elimineert effectief vegen en bewegingsonscherpte en levert scherpere, nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. Snelle actie en spectaculaire overgangen worden vloeiend weergegeven. De beste keuze voor spannende games waarin snelle reflexen cruciaal zijn.
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Recensies
De maximale resolutie is alleen geschikt voor DP-input.
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
Adobe RGB en DCI-P3-dekking op basis van CIE1976, sRGB-gebied op basis van CIE1931, NTSC-gebied op basis van CIE1976.
Schermkleuren: 10-bits kan worden bereikt met DP bij 200 Hz met QHD-resolutie
De overklokfunctie verhoogt de standaard vernieuwingsfrequentie, maar hieraan zijn risico's verbonden. Als de schermweergave niet normaal is na een herstart, schakelt u de overklokinstelling uit in het schermmenu van de monitor.
Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamefunctie niet gebruikt.
Deze monitor is duurzaam: de voetjes van de standaard zijn gemaakt van 35% gerecycled plastic en het chassis van de monitor is gemaakt van 85% gerecyclede kunststoffen.
Stark Shadow Boost kan niet geactiveerd worden terwijl Low Input Lag is ingeschakeld.
De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.