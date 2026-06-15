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  • Energy Label Europe C
    Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie
  • Energy Label Europe C
    Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie
  • Gemaakt voor precisie

MonitorQuad HD-monitor

27E2N2500/00

4.1
| (36) Reviews & awards
Gemaakt voor precisie
Deze monitor zit boordevol functies die u zeer nauwkeurig laten werken. De Quad HD-resolutie, vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en 1 ms MPRT zorgen voor een gedetailleerd beeld met maximale definitie.
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Gemaakt voor precisie

  • 2000-serie

  • 68,6 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD-beelden van 2560 x 1440 pixels. Je beelden komen tot leven dankzij de hoge prestaties en de hoge pixeldichtheid. De beelden worden ondersteund door verbindingen met hoge bandbreedte. Of je nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM-toepassingen nodig heeft of grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-beeldschermen geven je een kristalhelder beeld.

SmartContrast voor een diep zwartniveau

SmartContrast voor een diep zwartniveau

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

36

Reviews & awards

15/06/2026

Nederland

Nederland

QHD beeldschermen zonder poespas

Mooie QHD beeldschermen zonder te veel poespas.. 1 HDMI 2.0 poort en 1 DVI poort en een voedingsaansluiting. Beide beeldschermen draaien beiden 2560x1440p @ 120Hz. Mooi scherp en rustig beeld, vergelijkbaar met mijn twee 27" schermen (XUB2797QSN/QSU) van Iiyama op mijn werk.

Voordelen

scherp beeld, licht, simpele bediening

Nadelen

Geen USB aansluitingen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E2N2500 Quad HD-monitor

Date of Use 2026-06-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E2N2500 Quad HD-monitor

Date of Use 2026-06-05

08/02/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goedkope maar goede monitor

Het is een prima monitor enkel de bediening op de achterkant is wat onhandig

Voordelen

Groot, mooi beeld en degelijk

Nadelen

Bediening aan de achterkant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

09/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi scherp beeld

Hele goede monitor voor een hele lage prijs. Mooi scherp beeld.

Voordelen

Lage prijs, mooi scherp beeld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.

  3. MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.

  4. De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.

  5. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.