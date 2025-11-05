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  • Energy Label Europe E
    Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Energy Label Europe E
    Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
  • Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit

MonitorFull HD LCD-scherm

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit
Deze monitor is gemaakt om u verbonden te houden. Met functies als USB-C 3.2 met voeding kunnen gebruikers hun aangesloten apparaat opladen en naadloos werken, allemaal met één kabel. Bovendien zorgt de enkele kabel voor een opgeruimde werkplek.
Bekijk alle voordelen

Verhoog uw productiviteit met USB-C-connectiviteit

  • 1000-serie

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

100 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende beelden

100 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende beelden

Dit Philips-scherm vernieuwt het beeld tot 100 keer per seconde, waardoor deze monitor veel sneller is dan een standaardscherm. Met een framesnelheid van 100 Hz kunnen gamers die belangrijke beelden op het scherm vinden die vijandelijke bewegingen in een ultravloeiende beweging weergeven, zodat ze hun doelwit gemakkelijk kunnen vinden.

Snelle respons van 1 ms (MPRT) voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

Snelle respons van 1 ms (MPRT) voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

MPRT (motion picture response time) is een intuïtievere manier om de responstijd te beschrijven, die direct verwijst naar de duur van wazige ruis tot heldere en scherpe beelden. De Philips-monitor voorgames met een MPRT van 1 ms voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte, levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.

Sluit uw notebook aan met één USB-C-kabel

Sluit uw notebook aan met één USB-C-kabel

Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video's met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Voordelen

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

28/05/2024

España

España

Geverifieerde koper

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Voordelen

Conectividad

Nadelen

No regulable en altura

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  5. MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.

  6. MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.

  7. Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

  8. Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen

  9. De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.

  10. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.