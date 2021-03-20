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Niet meer leverbaar
276E9QDSB/00
E Line
68,6 cm (27")
Full HD (1920 x 1080)
Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Prijzen
3.4
van 5
28
Reviews & awards
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
mpiskoto
21/01/2021
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Πολύ καλή ποιότητα εικόνας και χαρακτηριστικά
Είναι μια εξαιρετική πρόταση σε μια απίστευτα καλή τιμή για μόνιτορ 27 ιντσών, το χρησιμοποιώ σαν γραφίστας και έχει απίστευτη χρωματική απόδοση, ευκρίνεια. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ειδικά στην τιμή των 160€ περίπου, που κοστίζει τώρα.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E9QDSB Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, FreeSync en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere namen zijn uitsluitend ter informatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.