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Niet meer leverbaar
E Line
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
3.9
van 5
32
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Rockwool
23/12/2021
Nederland
Nog steeds een geweldige monitor!
Na bijna 2 jaar in bezit, verbaas ik mij nog steeds over de geweldige beeldkwaliteit van deze monitor. Helderheid wel teruggezet naar 0 en nog steeds een fantastisch plaatje. FPS(4K) prima te spelen op hoge settings in combinatie met een GTX 1060 GB.
Voordelen
Kleurweergave en response.
Nadelen
Helderheid behoeft aanpassing of zonnebril :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
Wigro
13/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi en helder
Voor het doel waar ik het scherm voornamelijk gebruik, fotobewerking, is dit scherm prima geschikt. Mooie kleuren en scherp. Alleen instellingen voor bijvoorbeeld de grootte van outlook weergave veranderd, instellingen moeten aangepast.
Voordelen
mooie vormgeving, helder en contrastrijk
Nadelen
niet in hoogte verstelbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
M.W.
17/01/2021
Nederland
geweldige monitor voor fotobewerking
haarscherp beeld, wat belangrijk is bij fotobewerking. aangesloten aan een laptop even goed instellen en meteen aan de slag. prima prijs kwaliteitsverhouding
Voordelen
scherp beeld
Nadelen
de bediening van de monitor mag in de handleiding iets duidelijker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-monitor
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.