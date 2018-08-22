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  • Energy Label Europe A
    Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Energy Label Europe A
    Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren
  • Levendige, levensechte kleuren

Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Reviews & awards
Levendige, levensechte kleuren
Dit schitterende breedbeeldscherm met Ultra Wide-Color biedt levensechte kleuren in een smaakvolle vormgeving, voor een licht en fris element in elk huis of kantoor.
Bekijk alle voordelen

in een elegant ontwerp

Levendige, levensechte kleuren

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

PLS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

PLS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

PLS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De PLS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk zijn.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

17

Reviews & awards

3

22/08/2018

Nederland

Nederland

mooi product!!

Positief: formaat scherm; helder en duidelijk beeld; 'joystick' nog onwennig; vergeleken met vorig gebruikt product enorme vooruitgang!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E7QDSW LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E7QDSW LCD-monitor met Ultra Wide-Color

10/02/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Toller und großer Monitor

Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Monitor und freue mich jeden Tag diesen anzuschalten. Jetzt kann ich wieder alle Texte lesen und spare mir eine PC-Brille. :-) Auch die Farbbrillanz ist super. Ich kann nur sagen, dass ich rundum zufrieden damit bin und würde das Produkt erneut kaufen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

28/12/2016

België

België

Un prix adapté à un niveau de qualité et de performance

Image parfaite, matériaux moyen surtout le pourtour de l'écran, Pied joli design et robuste, écran très stable sur pied Réglage pas évident avec notice papier livrée il faut aller sur le site chercher la documentation via enregistrement du PRoduit Nouveau PC sans lecteur DVD et sans vga Du coup les choix de fournir un DVD et un câble vga est une option obsolète Préférable de fournir un câble hdmi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E7QDSW Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 276E7QDSW Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

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Voorwaarden

  1. Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.

  2. Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.

  3. Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit

  4. Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org

  5. HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.

  6. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%