Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
25M2N3200W/01
Verbreed uw gamehorizon
Bij ons gaat alles om 'mooie' snelheid. Deze monitor heeft een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een Full HD-scherm van 16:9, zodat u uw game op real-time snelheid kunt spelen met heldere en gedetailleerde beelden.
Evnia 3000
25 (62,2 cm (24,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Tijdens het spelen van de meest intense, meeslepende actiegames zorgt de ultrasnelle vernieuwingsfrequentie van 240 Hz voor een uiterst soepele game-ervaring zonder vertraging. Dit Philips-scherm vernieuwt het beeld tot 240 keer per seconde, aanzienlijk sneller dan een standaardscherm. Vooral bij snelle games zoals FPS- en racegames biedt 240 Hz superieure bewegingen en heldere beelden. Met het Philips 240 Hz-scherm zien actiescènes tijdens het gamen er vloeiend uit, zonder schokken of nabeelden. U gaat volledig op in de game en beleeft deze alsof u er zelf bij bent.
De Philips Evnia met 0,5 ms Smart MBR voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte en levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. Snelle actie en dramatische overgangen worden vloeiend weergegeven. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.
Invoervertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het zien van het resultaat op het scherm. Een lage invoervertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht via uw apparaten en de weergave ervan op de monitor. Dit verbetert met name de ervaring bij videogames waarin snelle reflexen cruciaal zijn, wat vooral belangrijk is voor spelers van snelle, competitieve games.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Voordelen
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Nadelen
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.
Responstijdwaarde gelijk aan SmartResponse
Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.
Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.