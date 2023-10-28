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Evnia Gaming MonitorFull HD-gamemonitor

25M2N3200W/01

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
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Bij ons gaat alles om 'mooie' snelheid. Deze monitor heeft een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en een Full HD-scherm van 16:9, zodat u uw game op real-time snelheid kunt spelen met heldere en gedetailleerde beelden.
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  • Evnia 3000

  • 25 (62,2 cm (24,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultrasnelle 240 Hz-vernieuwingsfrequentie voor gamen met supervloeiende beelden

Ultrasnelle 240 Hz-vernieuwingsfrequentie voor gamen met supervloeiende beelden

Tijdens het spelen van de meest intense, actiegerichte games verbetert de ultrasnelle 240 Hz-vernieuwingsfrequentie een supervloeiende game-ervaring. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot wel 240 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Met 240 Hz, speciaal voor snelle games zoals FPS en racegames, geniet u van superieure bewegingen en heldere beelden. Met het 240 Hz Momentum-beeldscherm van Philips ervaart u actiebeelden in de gameplay zonder trillingen en spookeffecten. Het spel komt tot leven waardoor u dieper kunt opgaan in het spel.

Ultrasnelle respons van 0,5 ms voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

Ultrasnelle respons van 0,5 ms voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

De Philips Evnia met 0,5 ms Smart MBR voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte en levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. Snelle actie en dramatische overgangen worden vloeiend weergegeven. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.

Minimale vertraging verkort de tijd tussen apparaten naar de monitor

Minimale vertraging verkort de tijd tussen apparaten naar de monitor

Vertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het resultaat op het scherm zien. Minimale vertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht naar de monitor. Hierdoor verloopt het spelen van twitch-gevoelige videogames een stuk beter, wat vooral van belang is voor wie snelle, competitieve games speelt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Voordelen

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Nadelen

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

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Voorwaarden

  1. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.

  4. Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.

  5. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  6. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.