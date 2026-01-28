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  • Energy Label Europe D
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Evnia Gaming monitorFull HD-gamemonitor

24M2N3200NF/00

4.3
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
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Met deze 24-inch IPS-monitor gamet u met scherp beeld. Dankzij de vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en Smart MBR van 0,5 ms zijn de visuals helder en geniet u van een fantastische allround game-ervaring.
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  • Evnia 3000

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

144 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 144 keer per seconde, effectief 2,4 keer sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, zodat deze moeilijk is te raken. Met een framesnelheid van 144 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen

Minimale vertraging verkort de tijd tussen apparaten naar de monitor

Minimale vertraging verkort de tijd tussen apparaten naar de monitor

Vertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het resultaat op het scherm zien. Minimale vertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht naar de monitor. Hierdoor verloopt het spelen van twitch-gevoelige videogames een stuk beter, wat vooral van belang is voor wie snelle, competitieve games speelt.

Ultrasnelle respons van 0,5 ms voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

Ultrasnelle respons van 0,5 ms voor scherpe beelden en vloeiende gameplay

De Philips Evnia met 0,5 ms Smart MBR voorkomt vlekken en bewegingsonscherpte en levert beter gevormde en nauwkeurige beelden voor een betere game-ervaring. Snelle actie en dramatische overgangen worden vloeiend weergegeven. De beste keuze voor spannende en twitch-gevoelige games.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
1

28/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Bring your games to life!

Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!

Voordelen

Great colour balance and very responsive

Nadelen

No USB C cable inncluded

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

23/09/2025

Portugal

Portugal

o producto tem uma boa gama de cores

atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

29/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Full HD monitor for productivty and gami

I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.

Voordelen

Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate

Nadelen

The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

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Voorwaarden

  1. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. Adobe RGB en DCI-P3-dekking op basis van CIE1976, sRGB-gebied op basis van CIE1931, NTSC-gebied op basis van CIE1976.

  4. Smart MBR is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid kan niet worden aangepast als het is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.

  5. Smart MBR is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u Smart MBR inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.

  6. Deze monitor streeft naar duurzaamheid: de behuizing van de monitor is gemaakt van 85% gerecyclede kunststoffen.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  8. Ondersteuningsinterface voor NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Werk de NVIDIA® G-SYNC®-driver bij naar de nieuwste versie. Meer informatie vindt u op de website van NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Zorg dat uw grafische kaart NVIDIA® G-SYNC® ondersteunt

  11. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.

  12. De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.