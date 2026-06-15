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MonitorFull HD LCD-monitor

24E1N1100A/01

4.1
| (36) Reviews & awards
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Ervaar productiviteit in Full HD. Deze monitor is uitgerust met essentiële onderdelen voor de werkplek, zoals de LowBlue-modus ter bescherming van de ogen, IPS LED Wide View-technologie voor beelden van hoge kwaliteit en 1 ms MPRT voor scherpe beelden.
Bekijk alle voordelen

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  • 1000-serie

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

120Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 120 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, waardoor deze moeilijk te raken is. Met een framesnelheid van 120 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen.

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

36

Reviews & awards

15/06/2026

Nederland

Nederland

QHD beeldschermen zonder poespas

Mooie QHD beeldschermen zonder te veel poespas.. 1 HDMI 2.0 poort en 1 DVI poort en een voedingsaansluiting. Beide beeldschermen draaien beiden 2560x1440p @ 120Hz. Mooi scherp en rustig beeld, vergelijkbaar met mijn twee 27" schermen (XUB2797QSN/QSU) van Iiyama op mijn werk.

Voordelen

scherp beeld, licht, simpele bediening

Nadelen

Geen USB aansluitingen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E2N2500 Quad HD-monitor

Date of Use 2026-06-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E2N2500 Quad HD-monitor

Date of Use 2026-06-05

08/02/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goedkope maar goede monitor

Het is een prima monitor enkel de bediening op de achterkant is wat onhandig

Voordelen

Groot, mooi beeld en degelijk

Nadelen

Bediening aan de achterkant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

09/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi scherp beeld

Hele goede monitor voor een hele lage prijs. Mooi scherp beeld.

Voordelen

Lage prijs, mooi scherp beeld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 27E1N1100A Full HD LCD-monitor

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Voorwaarden

  1. DCI-P3-dekking op basis van CIE1976, sRGB-gebied op basis van CIE1931, NTSC- en Adobe RGB-gebied op basis van CIE1976.

  2. Voor de beste prestaties moet u ervoor zorgen dat uw grafische kaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. MPRT is bedoeld om de helderheid aan te passen voor reductie van onscherpe beelden, dus de helderheid niet kan worden aangepast als MPRT is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, waardoor de helderheid merkbaar kan veranderen.

  5. MPRT is een voor games geoptimaliseerde modus. Als u MPRT inschakelt, kan het scherm gaan flikkeren. Het wordt aanbevolen om het uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt.

  6. De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.