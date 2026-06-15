120Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende, schitterende beelden

U wilt intens en competitief gamen. U wilt een beeldscherm met supervloeiende beelden. Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot 120 keer per seconde, dus sneller dan een standaardbeeldscherm. Bij een lagere framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand van plek naar plek op het scherm springt, waardoor deze moeilijk te raken is. Met een framesnelheid van 120 Hz worden deze belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het scherm weergegeven, zodat de vijand in vloeiende bewegingen wordt weergegeven en gemakkelijker te raken is. Dankzij minimale vertraging en het ontbreken van 'screen tearing' is dit Philips-beeldscherm de perfecte partner bij het gamen.