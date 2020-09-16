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  • Energy Label Europe E
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  • Energy Label Europe E
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  • Buitengewoon verbluffend

LCD-monitor

245E1S/00

4.1
| (28) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Buitengewoon verbluffend
De E-Line-monitor van 24 inch toont prachtige beelden en heeft een elegant design waarmee u uw werkplek op een stijlvolle manier kunt inrichten. Bekijk kristalheldere beelden in Quad HD en geniet van vloeiende bewegingen dankzij AMD FreeSync-technologie.
Bekijk alle voordelen

Buitengewoon verbluffend

  • E Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Kristalheldere beelden met Quad HD 2560 x 1440 pixels

Deze Philips-beeldschermen bieden kristalheldere, Quad HD-beelden van 2560 x 1440 pixels. Je beelden komen tot leven dankzij de hoge prestaties en de hoge pixeldichtheid. De beelden worden ondersteund door verbindingen met hoge bandbreedte. Of je nu een veeleisende professional bent die extreem gedetailleerde informatie voor zijn CAD-CAM-toepassingen nodig heeft of grafische 3D-toepassingen gebruikt, of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-beeldschermen geven je een kristalhelder beeld.

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren voor een schitterend beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs productiviteit tot leven met de intense kleuren van de Ultra Wide-Color-technologie.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

28

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

16/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

prima philips monitor

Mooie grote monitor. Beeld bijna geheel schermvullend, slechts kleine smalle buitenrand. Geeft net wat fraaier beeld dankzij het hoge aantal pixels. Rustige kleuren.

Voordelen

helder rustig beeld met ruime pixeldichtheid

Nadelen

kan bij oudere grafische kaarten soms niet van de volle schermkapaciteit gebruik maken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor

13/09/2019

Nederland

Nederland

Prachtige monitor

Deze monitor heeft door zijn hoge resolutie een haarscherp beeld. Voor huis tuin en keuken zaken (tekstverwerken, Internetten) is hij uitstekend. Deze monitor is ook zeer geschikt voor het bewerken van foto's. Heeft helaas geen AdobeRGB ondersteuning, maar dat is voor mij niet echt nodig. Makkelijk in te stellen, flicker free en blauw filter mogelijkheid om zo rustig achter de monitor te kunnen werken, zonder last te krijgen van je ogen. Ik vond de prijs van deze monitor best meevallen voor de opties die deze beidt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-monitor

16/01/2024

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.

Voordelen

Preis,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-Monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 245E1S LCD-Monitor

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.