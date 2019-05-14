Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendig beeld op dit Philips-beeldscherm. Essentiële functies, zoals SmartContrast voor rijke en heldere beelden, maken dit een goede keuze!
V Line
59,9 cm (23,6")
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5QSBA Οθόνη LCD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5QSBA Οθόνη LCD
SmartResponse-tijd is de optimale waarde van GtG- of GtG (BW)-tests.