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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

243V5QSBA/01

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

LED-beelden in levendige kleuren

Geniet van levendig beeld op dit Philips-beeldscherm. Essentiële functies, zoals SmartContrast voor rijke en heldere beelden, maken dit een goede keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 59,9 cm (23,6")

Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Compact ontwerp bespaart ruimte

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.

Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V5QSBA Οθόνη LCD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V5QSBA Οθόνη LCD

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