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Niet meer leverbaar
220V3SB/00
Beeld van topkwaliteit
Dit mooie, platte scherm is een en al gebruiksgenot. Essentiële kenmerken zoals SmartContrast, dat zorgt voor rijke heldere beelden, maken dit scherm de perfecte keuze!
V Line
22" (55,9 cm)
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.
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