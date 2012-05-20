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Niet meer leverbaar

LED-monitor

196V3LAB/00

4.1

| (15) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

Het mooie, dunne scherm staat voor waar gebruiksgenot. Essentiële functies als SmartContrast staan garant voor helder beeld, en de stereoluidsprekers verbeteren uw multimediabeleving. Kortom: een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren

  • V Line

  • 47 cm (18,5")

Weinig ruimte nodig, dus geschikt voor iedere levensstijl

SmartContrast-verhouding van 10.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

Mooi plat, glanzend ontwerp

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

15

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

3

20/05/2012

Nederland

Nederland

fantastische LED - monitor

Wederom een hoogwaardig Philips produkt wat alle toetsen der kritiek moeiteloos doorstaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor

17/11/2018

Deutschland

Deutschland

Klasse Monitor

Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V3LAB LED monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 196V3LAB LED monitor

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