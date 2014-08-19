Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.