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LongLife EcoVisionLangere levensduur

12496LLECOCP

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Hebt u er genoeg van om uw koplampen steeds te moeten vervangen? De Philips LongLife EcoVision gaat langer mee en is ideaal voor bestuurders die minimaal onderhoud aan hun voertuigen willen hebben.
Bekijk alle voordelen

Langere levensduur, minder vaak vervangen

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  • Type lamp: PY21W

  • 12 V, 21W

  • Lange levensduur, minder vervanging

  • Ultrabestendige lamp

  • Aantal lampen: 10

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten.

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Technische specificaties

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