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  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit

Niet meer leverbaar

RacingVisionkoplamp auto

12342RVS2

2.5
| (8) Reviews & awards
Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
Philips RacingVision-autolampen zijn de perfecte keuze voor gepassioneerde bestuurders. Dankzij tot wel 150% meer helderheid kunt u sneller reageren en wordt elke rit zowel veiliger als spannender.
Bekijk alle voordelen

Til uw auto en uw verlichting naar een hoger niveau

Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 60/55W

Verder zien en sneller reageren met 150% meer helderheid

Als u 's nachts rijdt, hebt u het beste zicht nodig. Hoe verder u duidelijk kunt zien, hoe sneller u kunt reageren op wat er op de weg gebeurt. Philips RacingVision-koplampen bieden u zicht met tot 150% meer helderheid. U herkent obstakels op de weg voor u eerder dan met andere, minder krachtige halogeenlampen. Hierdoor kunt u genieten van een veiligere en aangenamere reis.

Een van de helderste lampen voor een uitstekende lichtopbrengst

Met beter, helderder licht kunt u beter presteren op de weg. Met een geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk tot 13 bar, zeer nauwkeurige chroomlaag en hoogwaardig UV-kwartsglas, vormen Philips RacingVision-koplampen een nieuwe norm in autoverlichting. Deze koplampen zijn ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijk zicht, voor een meer ontspannen, gecontroleerde en aangename rijervaring.

Helderder licht voor sportieve bestuurders

Sportieve bestuurders verwachten meer prestaties van hun auto. Philips RacingVision biedt tot 150% meer helderheid op de weg en is goedgekeurd, zodat u meer plezier hebt offroad en op de weg.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

8

Reviews & awards

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

15/11/2016

Österreich

Österreich

Geverifieerde koper

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

18/07/2017

Italia

Italia

Geverifieerde koper

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

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