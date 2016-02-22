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12342PRC1
Type lamp: H4
12 V, 60/55W
Tot 30% meer zicht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
Aantal lampen: 1
Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.
Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
2.0
van 5
1
Beoordeling
keynes
22/02/2016
España
como es posible?
En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRC1 Más visión
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRC1 Más visión