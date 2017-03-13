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Niet meer leverbaar
Creëer een nieuwe stijl met licht
ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.
Type lamp: H4
Verpakking van 2
12 V, 60/55W
Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive
Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.
ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.
3.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
StefWV87
13/03/2017
Nederland
Leuk effect, jammer van de korte levensduur
Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Philemon84
08/08/2014
Nederland
Weer even iets anders
Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Luna01
21/07/2014
Nederland
Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten
De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp