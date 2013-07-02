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Niet meer leverbaar
12258XVB1
Veiligheid boven alles
Philips X-tremeVision-halogeenkoplampen geven tot 100% beter zicht. De geavanceerde technologie achter X-tremeVision garandeert uitzonderlijk helder licht. De koplampen voldoen aan de ECE-verkeersveiligheidseisen.
Type lamp: H1
Verpakking van 1
12 V, 55W
Dankzij het unieke design biedt X-tremeVision uitzonderlijk helder licht op de weg
X-tremeVision geeft u een snellere reactietijd, omdat u obstakels en verkeersborden eerder ziet. Verlichting is essentieel om ongevallen tijdens het rijden te voorkomen. Dit product voorkomt actief ongelukken, doordat u een beter algeheel zicht hebt en de weg beter wordt verlicht.
X-tremeVision voldoet volledig aan de ECE-eisen voor gebruik op de weg.
3.5
van 5
12
Reviews & awards
Michl2601
02/07/2013
Deutschland
Einfach nur Top
Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
joseramon67
17/12/2013
España
LA VISION ES MUY BUENA
LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
tuner
17/09/2011
Deutschland
neue scheinwerferbirne
ich bin mit der lampe sehr zu frieden bei fernlicht ist sie sogar sehr gut . beim ablendlicht müsste sie noch verbessert werden , den bei ablendlicht leuchtet sie die straße etwas fleckig aus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb