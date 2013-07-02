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Niet meer leverbaar

X-tremeVisionkoplamp auto

12258XVB1

3.5

| (12) Reviews & awards

Veiligheid boven alles

Philips X-tremeVision-halogeenkoplampen geven tot 100% beter zicht. De geavanceerde technologie achter X-tremeVision garandeert uitzonderlijk helder licht. De koplampen voldoen aan de ECE-verkeersveiligheidseisen.

Bekijk alle voordelen

Verbetert uw zicht op de weg

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: H1

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 55W

Verder zien en sneller reageren dankzij 100% meer zicht

Dankzij het unieke design biedt X-tremeVision uitzonderlijk helder licht op de weg

Verbeterd rijcomfort en veiligheid

X-tremeVision geeft u een snellere reactietijd, omdat u obstakels en verkeersborden eerder ziet. Verlichting is essentieel om ongevallen tijdens het rijden te voorkomen. Dit product voorkomt actief ongelukken, doordat u een beter algeheel zicht hebt en de weg beter wordt verlicht.

Voldoet aan de hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

X-tremeVision voldoet volledig aan de ECE-eisen voor gebruik op de weg.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

12

Reviews & awards

1

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

17/12/2013

España

España

LA VISION ES MUY BUENA

LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

17/09/2011

Deutschland

Deutschland

neue scheinwerferbirne

ich bin mit der lampe sehr zu frieden bei fernlicht ist sie sogar sehr gut . beim ablendlicht müsste sie noch verbessert werden , den bei ablendlicht leuchtet sie die straße etwas fleckig aus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb

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