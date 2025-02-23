Hoe reinig en onderhoud ik mijn Philips Barista Brew-espressomachine?
Als u optimaal van uw koffie wilt blijven genieten, volgt u de instructies en bekijkt u de onderstaande video over de reiniging en het onderhoud van uw Philips Barista Brew-espressomachine.
Zorg ervoor dat de machine gebruiksklaar is, dat het waterreservoir is gevuld met water en verwijder (indien aanwezig) het portafilter van de percolatorkop. Plaats een houder onder de percolatorkop. Druk op de espressoknop om wat heet water te zetten. Zodra de machine heet water heeft gezet, reinigt u de percolatorkop met het schoonmaakborsteltje en veegt u alle koffiedeeltjes of koffievet weg.
Spoel de binnen- en buitenkant van het portafilter na elk gebruik en maak ook de filtermand na elk gebruik grondig schoon. Laat de filtermand en het handvat aan de lucht drogen en plaats ze vervolgens terug.
Gebruik de koffieolieverwijderingstabletten van Philips (CA6704) of de reinigingspin om de gaten te ontstoppen. Doe dit elke maand of als de gaten in de mand of de opening van het portafilter verstopt zijn.
Veeg het heetwater-/stoompijpje na elk gebruik grondig schoon met een vochtige doek. Laat de stoomfunctie vijf tot tien seconden draaien om het interne stoompijpje schoon te spoelen en controleer of het niet verstopt zit. Gebruik elke maand de zakjes schoonmaakpoeder voor het melkdoorloopsysteem van Philips (CA6705) om de stoombuis schoon te maken.
Opmerking: Als het stoompijpje verstopt raakt, reinigt u de opening aan het uiteinde van het heetwater-/stoompijpje met het dikke uiteinde van de schoonmaakpin.
Voorzijde van de machine: Reinig de voorzijde van uw machine elke week met een vochtige doek om koffievlekken en resten gemalen koffie te verwijderen. Lekbak: Leeg de lekbak elke dag of zodra de rode melding 'lekbak vol' verschijnt. Reinig daarnaast de lekbak elke week door deze eruit te halen en onder de kraan af te spoelen met een beetje afwasmiddel. U kunt de lekbak ook in de vaatwasmachine stoppen om te reinigen. Waterreservoir: Spoel het waterreservoir elke week af onder de kraan. Meer gedetailleerde stappen voor de reiniging en het onderhoud vindt u in de gebruikshandleiding van uw Philips Barista Brew-espressomachine.
De Philips Barista Brew-espressomachine heeft een koffiemolen waarmee u uw zetresultaten kunt verfijnen. Om te voorkomen dat de uitlaat voor gemalen koffie verstopt raakt, reinigt u de molen en de uitlaat voor gemalen koffie elke twee weken met het schoonmaakborsteltje voor de molen (zie onderstaande afbeelding). Raadpleeg de gebruikshandleiding voor gedetailleerde instructies.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:PSA3218/10, PSA3228/01.