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Philips-ondersteuning

Hoe reinig en onderhoud ik mijn Philips Barista Brew-espressomachine?

Als u optimaal van uw koffie wilt blijven genieten, volgt u de instructies en bekijkt u de onderstaande video over de reiniging en het onderhoud van uw Philips Barista Brew-espressomachine.
 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: PSA3218/10, PSA3228/01.

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