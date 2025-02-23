Hoe reinig en onderhoud ik mijn Philips Barista Brew-espressomachine?

Voorzijde van de machine:

Reinig de voorzijde van uw machine elke week met een vochtige doek om koffievlekken en resten gemalen koffie te verwijderen.



Lekbak:

Leeg de lekbak elke dag of zodra de rode melding 'lekbak vol' verschijnt. Reinig daarnaast de lekbak elke week door deze eruit te halen en onder de kraan af te spoelen met een beetje afwasmiddel. U kunt de lekbak ook in de vaatwasmachine stoppen om te reinigen.



Waterreservoir:

Spoel het waterreservoir elke week af onder de kraan.



Meer gedetailleerde stappen voor de reiniging en het onderhoud vindt u in de gebruikshandleiding van uw Philips Barista Brew-espressomachine.

