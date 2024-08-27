Philips-ondersteuning Kan ik mijn babyfoon verbinden met een ouderunit van een andere babyfoon?

Nee. De ouderunit van de Philips Avent Connected-babyfoon (SCD921, SCD923) en Premium Connected-babyfoon (SCD971, SCD973) kan alleen worden verbonden met de babyunit die is meegeleverd in dezelfde verpakking. De camera kan bijvoorbeeld niet worden verbonden met de Philips Avent Connected-babyfoon (SCD641, SCD643).



Als je meer dan één babyfoon en babyunit wilt bekijken, verbind je deze via de Philips Avent-babyfoon+-app.