Maak optimaal gebruik van je nieuwe Lumea IPL

Door Philips
07/26/2019
2-5 min. lezen
Registreer je apparaat en ga aan de slag met de Lumea IPL-app.
De app biedt stap-voor-stap begeleiding en ondersteuning om je vertrouwd te maken met je behandelingen. Je kunt ook een persoonlijk behandelplan maken, behandelingen en afspraken bijhouden, herinneringen ophalen en de apparaatinstellingen bekijken.
*Meld je aan om op de hoogte te blijven en registreer je Lumea binnen 90 dagen. *De uitgebreide garantie geldt alleen voor Lumea-producten die beginnen met BRI9 of SC199, met uitzondering van BRI956/05.
Whether you are looking for facial, hair care or hair removal beauty solutions – Philips has everything you need.
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