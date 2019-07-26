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Maak optimaal gebruik van je nieuwe Lumea IPL

Door Philips

07/26/2019

2-5 min. lezen

Lumea Sunstone 8000 Product in gebruik Foto

Registreer je apparaat en ga aan de slag met de Lumea IPL-app.

Download de Lumea IPL-app en krijg hulp bij elke stap

De app biedt stap-voor-stap begeleiding en ondersteuning om je vertrouwd te maken met je behandelingen. Je kunt ook een persoonlijk behandelplan maken, behandelingen en afspraken bijhouden, herinneringen ophalen en de apparaatinstellingen bekijken.

De Lumea IPL-app is beschikbaar in de volgende talen 

Ontvang één extra jaar garantie*


*Meld je aan om op de hoogte te blijven en registreer je Lumea binnen 90 dagen. *De uitgebreide garantie geldt alleen voor Lumea-producten die beginnen met BRI9 of SC199, met uitzondering van BRI956/05.

Registreer mijn Lumea
Sunstone World 9000 Feature Image

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A young woman with shoulder long brown hair is using her pink Philips IPL Lumea on her underarms.

Discover your beauty every day.

Whether you are looking for facial, hair care or hair removal beauty solutions – Philips has everything you need.

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