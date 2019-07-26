Maak optimaal gebruik van je nieuwe Lumea IPL

Download de Lumea IPL-app en krijg hulp bij elke stap

De app biedt stap-voor-stap begeleiding en ondersteuning om je vertrouwd te maken met je behandelingen. Je kunt ook een persoonlijk behandelplan maken, behandelingen en afspraken bijhouden, herinneringen ophalen en de apparaatinstellingen bekijken.

De Lumea IPL-app is beschikbaar in de volgende talen