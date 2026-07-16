Ik voel pijn of ongemak tijdens het kolven

Hoewel wat gevoeligheid in het begin normaal is, moet het kolven niet pijnlijk zijn. Pijn of ongemak tijdens het kolven wordt vaak veroorzaakt door een onjuist(e) borstkussen/flens, een verkeerde maat borstbeschermer of inzetstuk, verkeerde plaatsing van de kolf, een verkeerd zuigniveau of versleten kolfonderdelen.
Het kolven moet een ritmisch zuigend gevoel geven. Het mag niet scherp of branderig aanvoelen, afknellen of pijnlijk zijn.
Pijn en stress kunnen de melkafgifte (toeschietreflex) belemmeren, waardoor de melk minder effectief wordt afgekolfd. Comfort bij het kolven is goed voor zowel de melktoevoer als de algehele ervaring.
Bij ernstige pijn, bloedingen, kapotte huid of tekenen van infectie stop je met het gebruik van de kolf en raadpleeg je een zorgverlener.
Een te hoog zuigniveau kan ongemak, pijnlijke tepels en pijn tijdens het kolven veroorzaken. Kolf comfortabel en efficiënt door op het maximale comfortabele zuigniveau te kolven. Om je maximale comfortabele zuigniveau te vinden, stel je de zuigkracht van de motorunit zo in dat je het hoogste niveau bereikt dat je zonder pijn kunt verdragen. Vervolgens verlaag je hem met één of twee niveaus.
Je maximale comfortabele zuigniveau verschilt per kolfsessie en per moment van de dag (vooral tussen overdag en 's avonds), Pas daarom je instellingen aan als je pijn of ongemak voelt.
Als het kolven pijnlijk wordt, moet je het zuigniveau onmiddellijk verlagen.
Een onjuiste plaatsing kan ongemak, pijn en een verminderde melkafgifte veroorzaken.
Controleer of:
Je tepel in het midden van het borstkussen/de flens of de borstbeschermer zit
Het borstkussen/de flens of de borstbeschermer comfortabel tegen de borst zit
De kolf is correct is gemonteerd
Alle onderdelen van de kolf goed zijn aangesloten
Als je onze handsfree of volledig draagbare kolf gebruikt, zorg er dan voor dat de opvangbekers goed in je bh zijn geplaatst voordat je begint met kolven.
Een verkeerde pasvorm is een van de meest voorkomende oorzaken van pijn tijdens het kolven.
Controleer of:
Je tepel vrij kan bewegen tijdens het kolven
De onderdelen van de kolf comfortabel zitten
Niets schuurt of afknijpt, er geen aanhoudende roodheid is en of je tepel er ongewoon bleek uitziet na het kolven
Borstkussens/flenzen, borstbeschermers of inzetstukken de juiste maat voor jou zijn
Alleen voor Philips Avent Natural Care handsfree draagbare en Philips Avent handsfree elektrische borstkolven
De grootte van je tepel kan na verloop van tijd veranderen. Als het kolven niet prettig aanvoelt ondanks het feit dat de kolf eerder prima zat, controleer je de maat van de borstbeschermer of het inzetstuk nog eens.
Als de borstbeschermer of het inzetstuk niet goed past, probeer je een andere maat.