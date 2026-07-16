Philips-ondersteuning Ik voel pijn of ongemak tijdens het kolven

Hoewel wat gevoeligheid in het begin normaal is, moet het kolven niet pijnlijk zijn. Pijn of ongemak tijdens het kolven wordt vaak veroorzaakt door een onjuist(e) borstkussen/flens, een verkeerde maat borstbeschermer of inzetstuk, verkeerde plaatsing van de kolf, een verkeerd zuigniveau of versleten kolfonderdelen.

Het kolven moet een ritmisch zuigend gevoel geven. Het mag niet scherp of branderig aanvoelen, afknellen of pijnlijk zijn.

Pijn en stress kunnen de melkafgifte (toeschietreflex) belemmeren, waardoor de melk minder effectief wordt afgekolfd. Comfort bij het kolven is goed voor zowel de melktoevoer als de algehele ervaring.

Bij ernstige pijn, bloedingen, kapotte huid of tekenen van infectie stop je met het gebruik van de kolf en raadpleeg je een zorgverlener.

Stap 1: Controleer het zuigniveau Een te hoog zuigniveau kan ongemak, pijnlijke tepels en pijn tijdens het kolven veroorzaken. Kolf comfortabel en efficiënt door op het maximale comfortabele zuigniveau te kolven. Om je maximale comfortabele zuigniveau te vinden, stel je de zuigkracht van de motorunit zo in dat je het hoogste niveau bereikt dat je zonder pijn kunt verdragen. Vervolgens verlaag je hem met één of twee niveaus. Je maximale comfortabele zuigniveau verschilt per kolfsessie en per moment van de dag (vooral tussen overdag en 's avonds), Pas daarom je instellingen aan als je pijn of ongemak voelt. Als het kolven pijnlijk wordt, moet je het zuigniveau onmiddellijk verlagen. Stap 2: Controleer of je de kolf goed draagt Een onjuiste plaatsing kan ongemak, pijn en een verminderde melkafgifte veroorzaken. Controleer of: Je tepel in het midden van het borstkussen/de flens of de borstbeschermer zit

Het borstkussen/de flens of de borstbeschermer comfortabel tegen de borst zit

De kolf is correct is gemonteerd

Alle onderdelen van de kolf goed zijn aangesloten Als je onze handsfree of volledig draagbare kolf gebruikt, zorg er dan voor dat de opvangbekers goed in je bh zijn geplaatst voordat je begint met kolven. Stap 3: Controleer of de kolf goed past Een verkeerde pasvorm is een van de meest voorkomende oorzaken van pijn tijdens het kolven. Controleer of: Je tepel vrij kan bewegen tijdens het kolven

De onderdelen van de kolf comfortabel zitten

Niets schuurt of afknijpt, er geen aanhoudende roodheid is en of je tepel er ongewoon bleek uitziet na het kolven

Borstkussens/flenzen, borstbeschermers of inzetstukken de juiste maat voor jou zijn Alleen voor Philips Avent Natural Care handsfree draagbare en Philips Avent handsfree elektrische borstkolven De grootte van je tepel kan na verloop van tijd veranderen. Als het kolven niet prettig aanvoelt ondanks het feit dat de kolf eerder prima zat, controleer je de maat van de borstbeschermer of het inzetstuk nog eens. Als de borstbeschermer of het inzetstuk niet goed past, probeer je een andere maat. Voor de Philips Avent Natural Care handsfree draagbare elektrische borstkolf – raadpleeg bij de veelgestelde vragen het artikel Hoe kies ik de juiste maat borstbeschermer of tepelopzetstuk voor mijn draagbare borstkolf? Voor de Philips Avent handsfree draagbare elektrische borstkolf – raadpleeg bij de veelgestelde vragen het artikel Hoe kies ik de juiste maat borstbeschermer of tepelopzetstuk? Stap 4: Controleer de onderdelen van de kolf Versleten of beschadigde kolfonderdelen kunnen het comfort en de kolfprestaties beïnvloeden.

Inspecteer het siliconenmembraan en andere kolfonderdelen op: Scheurtjes

Barsten

Gaatjes

Tekenen van slijtage of beschadiging

Als er onderdelen beschadigd zijn, moet je deze niet meer gebruiken en vervangen voordat je weer gaat kolven. Stap 5: Tref de voorbereidingen voor een comfortabele kolfsessie Ontspannen zijn en je comfortabel voelen kan de melkafgifte verbeteren en het kolven comfortabeler maken. Vóór het kolven: Ga zitten in een comfortabele houding

Kijk naar je baby, denk aan je baby of houd een foto bij de hand om de melkafgifte te ondersteunen

Kolf indien mogelijk in een rustige omgeving

Leg een warme handdoek op de borst

Masseer de borst voorzichtig voordat je gaat kolven

Voltooi de stimulatiemodus voordat je overschakelt naar de kolfmodus Stap 6: Verzorg pijnlijke tepels Als je tepels gevoelig aanvoelen na het kolven: Laat ze drogen tussen sessies

Gebruik tepelcrème als dit wordt aanbevolen door je zorgverlener

Gebruik borstkompressen of borstschelpen als deze helpen wrijving te verminderen Luister altijd naar je lichaam. Als de pijn aanhoudt, verergert of optreedt tijdens elke kolfsessie, stop je met het gebruik van de kolf en raadpleeg je een zorgverlener. Ervaar je nog steeds ongemak? Als je pijn of ongemak houdt na het volgen van de bovenstaande stappen: Raadpleeg de gebruikershandleiding van je kolf

Neem contact op met de Philips-klantenservice

Raadpleeg je zorgverlener of lactatiedeskundige