Philips-ondersteuning Mijn Philips Avent-babyvoedingmaker stoomt niet (goed)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het apparaat niet (goed) werkt. Wij zijn er om je te helpen. Volg deze stappen om het probleem zelf op te lossen.



Als de stoomfunctie nog steeds niet werkt, is de veiligheidsschakelaar mogelijk defect. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Philips Avent 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker / Philips Avent 2-in-1 gezonde babyvoedingmaker Je hebt niet genoeg water in het waterreservoir gedaan.

Ontkalk het waterreservoir volgens de instructies in de gebruikershandleiding als er sprake is van kalkaanslag.

Na één stoomcyclus moet het apparaat ongeveer 10 minuten afkoelen tot een nieuwe stoomcyclus kan worden gestart.

Kan staat niet in de juiste positie (stoompositie). Het apparaat werkt niet (Philips Avent 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker) Het apparaat werkt niet als de onderdelen niet juist op het apparaat zijn geplaatst. Zet alle onderdelen goed in elkaar voordat je gaat stomen: Draai het deksel van het waterreservoir rechtsom en zorg er altijd voor dat het pijlpictogram op het deksel op één lijn ligt met het vergrendelingspictogram op het waterreservoir. Druk de kan omlaag om deze stevig op het apparaat te vergrendelen en de stoomfunctie in te schakelen. Als je klaar bent met één stoomcyclus, moet je het apparaat 10 minuten laten afkoelen en eventueel water uit het waterreservoir halen voordat je een nieuwe stoomcyclus start. Als je klaar bent met één stoomcyclus, moet je het apparaat 10 minuten laten afkoelen en eventueel water uit het waterreservoir halen voordat je een nieuwe stoomcyclus start. Het apparaat genereert geen stoom (Philips Avent Essential-babyvoedingmaker) Voeg water toe aan het waterreservoir.

Ontkalk het waterreservoir volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

Controleer de uitgang van het waterreservoir, de stoominlaat op het deksel van de kan en het stoompad en zorg ervoor dat niets deze blokkeert. Er lekt stoom (Philips Avent Essential-babyvoedingmaker) Stoom gaat lekken als de onderdelen niet op de juiste wijze zijn gemonteerd of de stoominlaat van het deksel van de kan is geblokkeerd. Controleer of het deksel van het waterreservoir en het deksel van de kan goed dicht zijn.

Plaats de kan goed op het apparaat.

Maak de stoominlaat op het deksel van de kan schoon.