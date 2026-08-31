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Niet meer leverbaar

MinicellsBatterij

ZA13BX30/00

Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten

Geeft professionele gehoorapparaten langdurige energie

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Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten

  • 1,4 V

  • Zink-lucht

Betrouwbare prestaties op lange termijn

Bij de productie wordt uitstekende technologie gebruikt om betrouwbare prestaties op lange termijn te garanderen.

Zink-lucht technologie is ontworpen voor gehoorapparaten

Zink-lucht technologie voorziet uw gehoorapparaat van stroom.

Kleuren maken het eenvoudiger om batterijformaten te herkennen

Om de meest gangbare batterijformaten eenvoudiger te herkennen, gebruiken we kleurcoderingen voor batterijformaten volgens de industrienormen.

Technische specificaties

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