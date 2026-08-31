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Niet meer leverbaar
ZA10BX30/00
Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten
Geeft professionele gehoorapparaten langdurige energie
1,4 V
Zink-lucht
Bij de productie wordt uitstekende technologie gebruikt om betrouwbare prestaties op lange termijn te garanderen.
Zink-lucht technologie voorziet uw gehoorapparaat van stroom.
Om de meest gangbare batterijformaten eenvoudiger te herkennen, gebruiken we kleurcoderingen voor batterijformaten volgens de industrienormen.
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